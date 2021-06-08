Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Карацев — о миксте с Весниной: «Она дает мне советы, делится опытом. Мне нравится»

09:48
Теги:

Российский теннисист Аслан Карацев рассказал, что думает о Елене Весниной, с которой он вместе выступает в миксте на Roland Garros.

«Где-то два месяца назад я попросил ее сыграть со мной микст — это хорошая возможность вместе выступить на Олимпиаде. Она очень опытная, у нее была отличная карьера, и сейчас она продолжает после двухлетнего перерыва.

Мне еще нужно набраться опыта в миксте — когда выходить к сетке, в какие точки выдвигаться в какие моменты. Мне это все в новинку. Но это хороший опыт. Мне нравится», — цитирует Карацева atptour.com.

В полуфинале Веснина и Карацев встретятся с парой Деми Схурс/Весли Колхоф из Голландии.

Дополнительная информация:

https://www.atptour.com/en/news/karatsev-vesnina-roland-garros-2021-monday-mixed-doubles

Читайте также

В «Спартаке» рассказали о планах на летнее трансферное окно
Иностранца порезали, а после облили бензином и подожгли в Петербурге
МИД не исключил участие Лаврова в саммите лидеров РФ и США в Женеве
Какие цветы принесут богатство и счастье в личной жизни

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора
vs
0
Офсайд