Российский теннисист Аслан Карацев рассказал, что думает о Елене Весниной, с которой он вместе выступает в миксте на Roland Garros.

«Где-то два месяца назад я попросил ее сыграть со мной микст — это хорошая возможность вместе выступить на Олимпиаде. Она очень опытная, у нее была отличная карьера, и сейчас она продолжает после двухлетнего перерыва.

Мне еще нужно набраться опыта в миксте — когда выходить к сетке, в какие точки выдвигаться в какие моменты. Мне это все в новинку. Но это хороший опыт. Мне нравится», — цитирует Карацева atptour.com.

В полуфинале Веснина и Карацев встретятся с парой Деми Схурс/Весли Колхоф из Голландии.