Карацев — о миксте с Весниной: «Она дает мне советы, делится опытом. Мне нравится»
09:48
Российский теннисист Аслан Карацев рассказал, что думает о Елене Весниной, с которой он вместе выступает в миксте на Roland Garros.
«Где-то два месяца назад я попросил ее сыграть со мной микст — это хорошая возможность вместе выступить на Олимпиаде. Она очень опытная, у нее была отличная карьера, и сейчас она продолжает после двухлетнего перерыва.
Мне еще нужно набраться опыта в миксте — когда выходить к сетке, в какие точки выдвигаться в какие моменты. Мне это все в новинку. Но это хороший опыт. Мне нравится», — цитирует Карацева atptour.com.
В полуфинале Веснина и Карацев встретятся с парой Деми Схурс/Весли Колхоф из Голландии.
Дополнительная информация:
https://www.atptour.com/en/news/karatsev-vesnina-roland-garros-2021-monday-mixed-doubles
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