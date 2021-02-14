Карацев не думал о победе во время матча с Оже-Альяссимом

Россиянин Аслан Карацев прокомментировал свой выход в четвертьфинал Australian Open. 27-летний теннисист в четвертом круге обыграл Феликса Оже-Альяссима и попал в восьмерку сильнейших турнира «Большого шлема» с первой же попытки.

— Я очень рад, что показал такую игру, — цитирует Eurosport Карацева. — Вначале у меня не очень складывалось, но затем с 0-2 я нашел ритм, как с ним играть и в итоге победил.

— В какой момент вы поняли, что можете переиграть его?

— Я пытался об этом не думать. Пытался играть дальше, следующий розыгрыш, один за другим — у меня были такие мысли. Если бы я начал думать, что у меня будет дальше, то не думаю, что оказал бы сопротивление.

Карацев сыграет в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии с болгарином Григором Димитровым.