Карацев может сыграть с Рублевым или Медведевым в финале Australian Open

В финале Australian Open-2021 могут сыграть два россиянина. Это стало возможным благодаря победе Аслана Карацева над болгарином Григором Димитровым в 1/4 финала — 2:6, 6:4, 6:1, 6:2. 27-летний Карацев стал первым теннисистом Открытой эры, который пробился в полуфинал турнира «Большого шлема» с первой же попытки.

Соперник россиянина определится в матче первой ракетки мира серба Новака Джоковича и представителя Германии Александра Зверева.

Из другой половины сетки в финал могут выйти Андрей Рублев или Даниил Медведев. Россиянам предстоит очный четвертьфинальный матч. Победитель в полуфинале сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем или греком Стефаносом Циципасом.