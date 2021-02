Карацев на Australian Open может заработать больше, чем за всю карьеру

Российский теннисист Аслан Карацев за выход в 1/2 финала Australian Open может заработать почти 663 тысячи долларов, сообщает пресс-служба ATP в Twitter 16 февраля.

Всего за профессиональную карьеру 27-летний россиянин заработал 618 тысяч долларов, что на 45 тысяч меньше, чем, возможно, за австралийский турнир.

? Aslan Karatsev's career prize money: US $ 618,354

? Prize money for #AusOpen semi-finalist: US $ 662,696