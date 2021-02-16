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Карацев на Australian Open может заработать больше, чем за всю карьеру

08:27
Аслан Карацев. Фото Twitter
Аслан Карацев. Фото Twitter
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Российский теннисист Аслан Карацев за выход в 1/2 финала Australian Open может заработать почти 663 тысячи долларов, сообщает пресс-служба ATP в Twitter 16 февраля.

Всего за профессиональную карьеру 27-летний россиянин заработал 618 тысяч долларов, что на 45 тысяч меньше, чем, возможно, за австралийский турнир.

На Australian Open-2021 Карацев прошел в четвертьфинал, где путевку в полуфинал разыграет с болгарином Григором Димитровым. Для спортсмена это лучшее достижение в карьере, и в обновленном рейтинге ATP он впервые поднимется в 70 лучших теннисистов мира.

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