Карацев на Australian Open может заработать больше, чем за всю карьеру

Российский теннисист Аслан Карацев за выход в 1/2 финала Australian Open может заработать почти 663 тысячи долларов, сообщает пресс-служба ATP в Twitter 16 февраля.

Всего за профессиональную карьеру 27-летний россиянин заработал 618 тысяч долларов, что на 45 тысяч меньше, чем, возможно, за австралийский турнир.

? Aslan Karatsev's career prize money: US $ 618,354

? Prize money for #AusOpen semi-finalist: US $ 662,696 — ATP Tour (@atptour) February 16, 2021

На Australian Open-2021 Карацев прошел в четвертьфинал, где путевку в полуфинал разыграет с болгарином Григором Димитровым. Для спортсмена это лучшее достижение в карьере, и в обновленном рейтинге ATP он впервые поднимется в 70 лучших теннисистов мира.