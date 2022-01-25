«Вы все продажные». Шаповалов раскритиковал арбитров во время матча с Надалем

Шаповалов раскритиковал работу арбитров во время матча с Надалем в 1/4 финала Australian Open

Канадский теннисист Денис Шаповалов играет в эти минуты с испанцем Рафаэлем Надалем в 1/4 финала Australian Open.

14-я ракетка мира Шаповалов выразил арбитру недовольство тем, что Надаль тянет время. Канадац попросил судью дать испанцу предупреждение. Однако арбитр заявил, что Шаповалов сам тратит слишком много времени на разговоры.

«Вы все продажные, ребята», — сказал Шаповалов, обращаясь к судье.

В четвертом круге Australian Open Шаповалов обыграл немца Александра Зверева (6:3, 7:6 (7:5), 6:3).