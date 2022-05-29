19-летняя Фернандес вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Канадская теннисистка Лейла Фернандес одержала победу над Амандой Анисимовой в матче четвертого круга «Ролан Гаррос».

Встреча продолжалась 1 час 54 минуты и завершилась со счетом 6:3, 4:6, 6:3 в пользу 19-летней канадки.

Таким образом, Фернандес вышла в финал турнира, где встретится с итальянкой Мартиной Тревизан, победившей Александра Соснович из Белоруссии.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Лейла Фернандес (Канада, 17) — Аманда Анисимова (США, 27) — 6:3, 4:6, 6:3

Следующий соперник

Мартина Тревизан (Италия)