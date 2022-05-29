Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 15:20

19-летняя Фернандес вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Канадская теннисистка Лейла Фернандес одержала победу над Амандой Анисимовой в матче четвертого круга «Ролан Гаррос».

Встреча продолжалась 1 час 54 минуты и завершилась со счетом 6:3, 4:6, 6:3 в пользу 19-летней канадки.

Таким образом, Фернандес вышла в финал турнира, где встретится с итальянкой Мартиной Тревизан, победившей Александра Соснович из Белоруссии.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Лейла Фернандес (Канада, 17) — Аманда Анисимова (США, 27) — 6:3, 4:6, 6:3

Следующий соперник

Мартина Тревизан (Италия)

Теннис
Roland Garros
2
2
Читайте также
Чем заменить алкоголь. 7 советов о том, как отказаться от спиртного
Карло великий! «Реал» победил «Ливерпуль» из-за психологии победителей, которую развил Анчелотти
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер Медведева: «Даниил стал легче воспринимать неудачи в игре на грунте»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости