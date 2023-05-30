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30 мая, 23:02

Андрееску обыграла Азаренко в первом круге «Ролан Гаррос»

Руслан Минаев
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Виктория Азаренко.
Фото AFP

Канадка Бьянка Андрееску обыграла белоруску Викторию Азаренко в первом круге «Ролан Гаррос» — 2:6, 6:3, 6:4. Матч длился 2 часа 31 минуту.

Победительница US-Open-2019 во втором круге сыграет с Эммой Наварро, которая была сильнее россиянки Эрики Андреевой.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Бьянка Андрееску (Канада) — Виктория Азаренко (Белоруссия) — 2:6, 6:3, 6:4

Теннис
Roland Garros
Бьянка Андрееску
Виктория Азаренко
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