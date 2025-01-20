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Сегодня, 12:53

Рахимова и Соррибес Тормо вышли в четвертьфинал парного турнира Australian Open

Камила Абдурахманова
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Российская теннисистка Камилла Рахимова и испанка Сара Соррибес Тормо в 1/8 финала парного турнира Australian Open обыграли китаянок Ван Синьюй и Чжэн Сайсай.

Встреча продолжалась 2 часа 45 минут и завершилась со счетом 3:6, 6:3, 7:6 (10:8). На счету россиянки и испанки 12 реализованных брейк-пойнтов из 15, а также 1 двойная ошибка.

В четвертьфинале Рахимова и Соррибес Тормо встретятся с россиянками Дианой Шнайдер и Миррой Андреевой.

Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 59 900 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Парный разряд
Третий круг
Камилла Рахимова/Сара Соррибес Тормо (Россия/Испания) — Ван Синьюй/Чжэн Сайсай (Китай) — 3:6, 6:3, 7:6 (10:8)

Теннис
Australian Open
Камилла Рахимова
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