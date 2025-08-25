Камилла Рахимова и Каролин Гарсия сыграют в первом круге Открытого чемпионата США по теннису 25 августа

Российская теннисистка Камилла Рахимова и француженка Каролин Гарсия встретятся в первом турнира US Open в понедельник, 25 августа. Матч пройдет на Национальном стадионе имени Билли Джин Кинг в Нью-Йорке (США). Начало игры — после 19.30 по московскому времени.

Камилла Рахимова — Каролин Гарсия: трансляция турнира US Open (видео онлайн)

Следить за ходом встречи по геймам и результатом игры Рахимова — Гарсия можно в теннисном матч-центре сайта «СЭ».

Смотреть прямую трансляцию встречи Рахимова — Гарсия можно в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и на платформе «VK Видео».

23-летняя Рахимова — 68-я ракетка мира. 31-летняя Гарсия занимает 174-е место в мировом рейтинге.