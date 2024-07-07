Рахимова и Хромачева не смогли выйти в третий круг Уимблдона в парном разряде
Россиянки Камилла Рахимова и Ирина Хромачева выбыли во втором круге Уимблдона в парном разряде.
Дуэт уступил паре Габриэла Дабровски/Эрин Рутлайфф (Канада/Новая Зеландия) в трех сетах — 6:7 (4:7), 6:3, 5:7. Матч длился 2 часа 41 минуту.
За выход в 1/4 финала травяного «мейджора» Дабровски и Рутлайфф сыграют с парой Марта Костюк/Елена-Габриэла Русе (Украина/Румыния).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 63 470 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Парный разряд
Второй круг
Габриэла Дабровски/Эрин Рутлайфф (Канада/Новая Зеландия, 2) — Ирина Хромачева/Камилла Рахимова (Россия) — 7:6 (7:4), 3:6, 7:5
Источник: Сетка Уимблдона
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