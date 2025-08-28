Камилла Рахимова — Дарья Касаткина: трансляция матча US Open онлайн

Камилла Рахимова и Дарья Касаткина встретятся в матче US Open

Камилла Рахимова (Россия) и Дарья Касаткина (Австралия) встретятся в матче второго круга открытого чемпионата США в четверг, 28 августа. Игра начнется не ранее 21.30 по московскому времени.

Камилла Рахимова — Дарья Касаткина: трансляция матча US Open (видео)

У российских телеканалов и онлайн-площадок нет приобретенных прав на показ матчей US Open. Трансляции появляются в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

Расписание и сетки турнира, а также результаты игр вы можете изучать в разделе «Большого шлема» и теннисном матч-центре на нашем сайте.

Победитель матча Рахимова — Касаткина в третьем круге US Open встретится с Хейли Баптист (США) или Наоми Осакой (Япония).