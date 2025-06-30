Камилла Рахимова и Аои Ито встретятся в матче Уимблдона

Россиянка Камилла Рахимова сыграет с японкой Аои Ито в матче первого круга Уимблдона в понедельник, 30 июня. Игра начнется не ранее 17.00 по московскому времени.

За результатами матчей Уимблдонского турнира 2025 можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

В России отсутствуют официальные трансляции игр турнира «Большого шлема». Неофициальные трансляции могут появляться в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте» и хостинга «VK Video».

Победитель матча выйдет во второй круг турнира, где встретится с Ясмин Паолини или Анастасией Севастовой.

И Рахимова, и Ито ни разу за карьеру не проходили на Уимблдонском турнире дальше первого круга.

Действующей чемпионкой Уимблдона является Барбора Крейчикова из Чехии.