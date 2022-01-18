Камельзон высказался о победах российских теннисистов в первом круге турнира Australian Open в Мельбурне

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон высказался по поводу побед российских теннисистов в первом круге турнира Australian Open в Мельбурне.

«Мне удалось посмотреть ночного Рублева. Андрей, конечно, очень хорошо выглядит на старте. Считаю, что самое главное — хорошее начало. У Рублева оно удалось.

Помимо Рублева, в следующий раунд пробились Хачанов, Карацев, Кудерметова, Павлюченкова и Медведев. На старте россияне пока никаких серьезных потерь не имеют. Но с каждым разом острота игр и интрига будут накаляться все больше и больше.

Турнир по телевизионной картинке смотрится очень хорошо. Теннисные корты чисто художественно оформлены здорово — нет ничего лишнего. Самое главное, что трибуны живые. Думаю, турнир будет интересным. Тем более есть интрига, потому что Джокович не играет... Очень жаль, что нет Новака. Но что ж поделать», — цитирует Камельзона «Чемпионат».

Во второй круг прошли Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Аслан Карацев, Анастасия Павлюченкова и Вероника Кудерметова.

Australian Open проходит с 17 по 30 января.