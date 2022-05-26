Камельзон считает, что Медведев дойдет до полуфинала «Ролан Гарроса» без каких-либо проблем

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился своими впечатлениями от победы Даниила Медведева над Ласло Джере во втором круге «Ролан Гаррос» со счетом (6:3, 6:4, 6:3).

«Победа — вполне ожидаемый результат. Ни игра, ни сам противник не составлял никакой проблемы для Медведева. Даже несмотря на то, что он только набирает форму. Счет был простой и сама игра простая, его команда правильно все рассчитала, и в спокойной обстановке он хорошо стартанул. Я всегда говорил, самое главное в турнирах, особенно в турнирах «Большого шлема» — это старт. Если старт прошел удачно, то дальше ты можешь демонстрировать все то, на что способен. Дальше все зависит от того, какие соперники будут у Медведева, там уже ребята серьезные, игра будет не такая легкая, как сегодня. Тем не менее, его удивить ничем нельзя, он вторая ракетка мира. Поэтому я думаю, что до полуфинала он пройдет без каких-либо проблем», — сказал Камельзон.

Следующим соперником второй ракетки мира будет серб Миомир Кецманович.