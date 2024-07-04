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Сегодня, 13:33

Каливод назвал Сафиуллина главным героем первого круга Уимблдона

Ана Горшкова
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Александр Каливод прокомментировал победу российского теннисиста Романа Сафиуллина в первом круге Уимблдона-2024. Сафиуллин победил аргентинца Франсиско Черундоло со счетом 6:7 (5:7), 3:6, 7:5, 6:3, 6:4.

«Я считаю, что победа Сафиуллина стала главным событием для наших теннисистов в первом круге Уимблдона, он наш главный герой. Роман проявил характер и сумел отыграться после проигрыша двух сетов у сильного соперника. Очень жаль Павла Котова, он боролся против Джордана Томпсона, вел 2-0, но упустил победу, при этом оставил очень приятное впечатление. Даня Медведев сыграл уже два круга и сделал то, что должен был», — приводит слова тренера ТАСС.

Также Каливод заявил, что его удивило поражение Андрея Рублева в первом круге турнира «Большого шлема» от аргентинца Франсиско Комесаньи.

«Меня удивило поражение Андрея Рублева. Все-таки малоизвестный игрок из второй сотни мира обыграл шестую ракетку, думаю, мало кто этого ожидал. К сожалению, не удалось посмотреть матч Карена Хачанова и Аслана Карацева, но жаль, что он закончился снятием Карацева», — добавил тренер.

Источник: ТАСС
Теннис
Уимблдон
Андрей Рублев
Аслан Карацев
Даниил Медведев
Карен Хачанов
Павел Котов
Роман Сафиуллин
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