Калинская вышла во второй круг US Open в парном разряде
Российская теннисистка Анна Калинская в паре с британкой Кэти Бултер обыграли китаянок Ван Синьюй и Чжэн Сайсай в первом круге US Open в парном разряде — 2:6, 7:5, 6:2.
Игра продолжалась 2 часа 9 минут.
Во втором круге Калинская и Бултер сыграют с Деми Схурс и Луизой Стефани (Нидерланды/Бразилия, 8).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 75 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Парный разряд
Первый круг
Кэти Бултер/Анна Калинская (Великобритания/Россия) — Ван Синьюй/Чжэн Сайсай (Китай) — 2:6, 7:5, 6:2
Новости