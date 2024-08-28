Калинская вышла во второй круг US Open в парном разряде

Российская теннисистка Анна Калинская в паре с британкой Кэти Бултер обыграли китаянок Ван Синьюй и Чжэн Сайсай в первом круге US Open в парном разряде — 2:6, 7:5, 6:2.

Игра продолжалась 2 часа 9 минут.

Во втором круге Калинская и Бултер сыграют с Деми Схурс и Луизой Стефани (Нидерланды/Бразилия, 8).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Кэти Бултер/Анна Калинская (Великобритания/Россия) — Ван Синьюй/Чжэн Сайсай (Китай) — 2:6, 7:5, 6:2