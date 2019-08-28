Калинская вышла во второй круг US Open

Россиянка Анна Калинская пробилась во второй круг турнира US Open. В двух сетах она выиграла у американки Слоан Стивенс.

Следующей соперницей Калинской будет американка Кристи Ан, обыгравшая россиянку Светлану Кузнецову (7:5, 6:2).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 238 700 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Анна Калинская (Россия, Q) — Слоан Стивенс (США, 11) — 6:3, 6:4