Калинская вышла во второй круг US Open
06:20
Россиянка Анна Калинская пробилась во второй круг турнира US Open. В двух сетах она выиграла у американки Слоан Стивенс.
Следующей соперницей Калинской будет американка Кристи Ан, обыгравшая россиянку Светлану Кузнецову (7:5, 6:2).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 238 700 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Анна Калинская (Россия, Q) — Слоан Стивенс (США, 11) — 6:3, 6:4
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