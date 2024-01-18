Калинская вышла в третий круг Australian Open

Российская теннисистка Анна Калинская одержала победу во втором круге турнира Australian Open. В двух сетах она переиграла Аранчу Рус из Нидерландов — 6:1, 7:5.

Матч продолжался 1 час 23 минуты. 25-летняя россиянка один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 6 из 14 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы — 3 подачи навылет, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнтов (из 5).

В третьем круге Калинская сыграет с победительницей матча Слоан Стивенс — Дарья Касаткина.