Россиянка Анна Калинская в паре с Юлией Путинцевой из Казахстана вышли в третий круг US Open. В трех сетах они обыграли китаянку Пэн Шуай и Алицию Росольску из Польши — 6:2, 5:7, 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа и 3 минуты.

В третьем раунде Калинская и Путинцева сыграют с венгеркой Тимей Бабош и француженкой Кристиной Младенович, которые посеяны под первым номером.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 238 700 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Третий круг

Анна Калинская/Юлия Путинцева (Россия/Казахстан) — Пэн Шуай/Алиция Росольска (Китай/Польша) — 6:2, 5:7, 6:3