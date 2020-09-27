Калинская уступила Бушар в первом круге Roland Garros
21:30
Россиянка Анна Калинская проиграла канадке Эжени Бушар (6:4, 6:4) в матче первого круга турнира Roland Garros в Париже (Франция). Продолжительность встречи составила 1 час и 22 минуты.
26-летняя Бушар во втором круге турнира с австралийкой Дарьей Гавриловой, которая прошла украинку Даяну Ястремскую (6:4, 6:3).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 38 000 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Эжени Бушар (Канада, WC) — Анна Калинская (Россия) — 6:4, 6:4
Дарья Гаврилова (Австралия) — Даяна Ястремская (Украина, 24) — 6:4, 6:3
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