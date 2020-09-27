Калинская уступила Бушар в первом круге Roland Garros

Россиянка Анна Калинская проиграла канадке Эжени Бушар (6:4, 6:4) в матче первого круга турнира Roland Garros в Париже (Франция). Продолжительность встречи составила 1 час и 22 минуты.

26-летняя Бушар во втором круге турнира с австралийкой Дарьей Гавриловой, которая прошла украинку Даяну Ястремскую (6:4, 6:3).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Эжени Бушар (Канада, WC) — Анна Калинская (Россия) — 6:4, 6:4

Дарья Гаврилова (Австралия) — Даяна Ястремская (Украина, 24) — 6:4, 6:3