Калинская вышла во второй круг Уимблдона-2024

Российская теннисистка Анна Калинская обыграла представительницу Венгрии Панну Удварди в первом круге Уимблдона-2024.

Матч завершился со счетом 6:3, 6:2. Девушки провели на корте 1 час 5 минут.

18-я ракетка мира Калинская 3 раза подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 8. На счету 134-й ракетки мира Удварди 5 эйсов, 3 двойные и ни одного реализованного брейк-пойнта из 6.

Калинская одержала первую в карьере победу на Уимблдоне. Во втором круге турнира она сыграет с победительницей матча Мария Боузкова (Чехия) — Хулия Риера (Аргентина).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Анна Калинская (Россия, 17) — Панна Удварди (Венгрия, Q) — 6:3, 6:2