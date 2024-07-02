Калинская вышла во второй круг Уимблдона-2024
Российская теннисистка Анна Калинская обыграла представительницу Венгрии Панну Удварди в первом круге Уимблдона-2024.
Матч завершился со счетом 6:3, 6:2. Девушки провели на корте 1 час 5 минут.
18-я ракетка мира Калинская 3 раза подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 8. На счету 134-й ракетки мира Удварди 5 эйсов, 3 двойные и ни одного реализованного брейк-пойнта из 6.
Калинская одержала первую в карьере победу на Уимблдоне. Во втором круге турнира она сыграет с победительницей матча Мария Боузкова (Чехия) — Хулия Риера (Аргентина).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 63 470 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Анна Калинская (Россия, 17) — Панна Удварди (Венгрия, Q) — 6:3, 6:2