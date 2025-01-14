Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 18:02

Калинская рассказала, почему снялась с Australian Open

Сергей Ярошенко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

16-я ракетка мира Анна Калинская сообщила, что снялась с Australian Open из-за вирусного заболевания.

«С грустью и разочарованием я сегодня снялась с Australian Open. Я очень ждала турнир, но подхватила какой-то вирус. Здоровье прежде всего», — написала российская теннисистка в социальной сети.

Согласно жеребевке, Калинская должна была cыграть в первом круге с австралийкой Кимберли Биррелл, но снялась с турнира до начала матча. Ее заменила немка Ева Лис, которая в итоге одержала победу со счетом 6:2, 6:2.

Ранее 26-летняя теннисистка не смогла завершить матч первого круга против швейцарки Белинды Бенчич на турнире в Аделаиде, снявшись из-за плохого самочувствия.

Теннис
Australian Open
Анна Калинская
Читайте также
«Спартак» не выиграл чемпионство из-за Промеса. О чем врет Абаскаль, а где говорит правду
«КамАЗ» впервые уступил лидерство на рынке тяжелых грузовиков в РФ
Отношения ЕС и Украины портятся из-за срыва газового транзита. И вот почему
Медведев оценил стартовый матч на Открытом чемпионате Австралии
Чемпиона России по гиревому спорту Фещенко застрелили в Москве
Евгения Добровольская умерла в возрасте 60 лет
Популярное видео
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
Серия поражений СКА и удивительный успех «Куньлуня»
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Деанджело убрали в запас в матче с «Динамо»
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Почему «Авангард» стал так много забивать
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Ларионов сдержал обещание и Кубок Дружбы в Туле
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Неужели Россия сыграет на ближайшем ЧМ?
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Открытый чемпионат Австралии 2025: расписание и результаты, новости и обзоры
Australian Open-2025, расписание 15 января: матчи Алькараса, Джоковича и Зверева
Australian Open-2025, расписание 15 января: матчи Мирры Андреевой, Самсоновой и Шнайдер
Чесноков считает, что Рублев вылетел из-за неудачной жеребьевки: «У Фонсеки было больше уверенности»
Медведев стартовал в Австралии: пошутил о деньгах и девушках, оценил штраф за ракетку и камеру, заявил о желании взять «Шлем»
Петрова считает, что россиянки смогут пройти в четвертый круг Australian Open
112-я ракетка мира Фонсека прокомментировал победу над Рублевым
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Australian Open-2025, расписание 15 января: матчи Алькараса, Джоковича и Зверева

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости