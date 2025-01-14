Калинская рассказала, почему снялась с Australian Open

16-я ракетка мира Анна Калинская сообщила, что снялась с Australian Open из-за вирусного заболевания.

«С грустью и разочарованием я сегодня снялась с Australian Open. Я очень ждала турнир, но подхватила какой-то вирус. Здоровье прежде всего», — написала российская теннисистка в социальной сети.

Согласно жеребевке, Калинская должна была cыграть в первом круге с австралийкой Кимберли Биррелл, но снялась с турнира до начала матча. Ее заменила немка Ева Лис, которая в итоге одержала победу со счетом 6:2, 6:2.

Ранее 26-летняя теннисистка не смогла завершить матч первого круга против швейцарки Белинды Бенчич на турнире в Аделаиде, снявшись из-за плохого самочувствия.