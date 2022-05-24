Калинская проиграла в первом круге «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Анна Калинская не смогла выйти во второй круг «Ролан Гаррос». На старте турнира «Большого шлема» она в трех сетах уступила представительнице США Мэдисон Кис — 3:6, 6:3, 4:6.

За 2 часа 16 минут матча 23-летняя Калинская ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и сделала шесть брейков, а 27-летняя Кис выполнила три эйса, четыре раза ошиблась при подаче и реализовала семь брейк-пойнтов.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Мэдисон Кис (США, 22) — Анна Калинская (Россия) — 6:3, 3:6, 6:4

Ирина-Камелия Бегу (Румыния) — Ясмин Паолини (Италия) — 4:6, 6:1, 7:6 (10:5)

Каролин Гарсия (Франция) — Тэйлор Таунсенд (США) — 6:3, 6:4

Шелби Роджерс (США) — Тереза Мартинцова (Чехия) — 6:4, 6:3