Калинская проиграла в первого круге Australian Open, Осака и Кенин прошли дальше
Россиянка Анна Калинская в первом круге Australian Open уступила китаянке Чжэн Сайсай — 2:6, 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час и 14 минут.
Также третья ракетка мира японка Наоми Осака победила чешку Марию Боузкову — 6:2, 6:4.
Американка София Кенин оказалась сильнее итальянии Мартины Тревизан — 6:2, 6:4.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 49 100 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Чжэн Сайсай (Китай) — Анна Калинская (Россия, Q) — 6:3, 6:2
Наоми Осака (Япония, 3) — Мария Боузкова (Чехия) — 6:2, 6:4
Юлия Гергес (Германия) — Виктория Кузьмова (Словакия) — 6:1, 6:2
Петра Мартич (Хорватия, 13) — Кристина Макхэйл (США) — 6:3, 6:0
София Кенин (США, 14) — Мартина Тревизан (Италия, Q) — 6:2, 6:4.