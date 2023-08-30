Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

30 августа, 23:19

Калинская проиграла Кырсте и не смогла выйти в третий круг US Open

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Анна Калинская.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Анна Калинская уступила представительнице Румынии Соране Кырсте (3:6, 4:6) во втором круге US Open. Матч продолжался 1 час 6 минут.

Калинская сделала 3 эйса, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 1. У Кырсти — 4 эйса, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.

В следующем круге Кырстя встретится с победительницей пары Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — Айла Томлянович (Австралия).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Сорана Кырстя (Румыния, 30) — Анна Калинская (Россия) — 6:3, 6:4

Источник: Сетка US Open
Теннис
US Open
Анна Калинская
0
Читайте также
В Англии сыграли в футбол на реке Уиндраш
Соболенко снова стала жертвой политического хейта. Ей не пожала руку бельгийка
Боррель исключил возможность переговоров по Украине в настоящий момент
Губернатор Брянской области заявил о пресечении атаки БПЛА
Фигуристка Горбачева примет участие в контрольных прокатах сборной России
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: US Open 2023: главное о турнире «Большого шлема» в Нью-Йорке
Матчи Джоковича, Карацева и Сафиуллина в US Open: расписание игр и результаты 30 августа
Карацев пробился в третий круг US Open
Андреева проиграла Гауфф, Калинская уступила Кирсте и матч Азаренко в US Open: расписание и результаты 30 августа
Джокович обыграл Сапата-Миральеса и вышел в третий круг US Open
Свентек обыграла Сэвилл во втором круге US Open
Циципас не смог выйти в третий круг US Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Андреева проиграла Гауфф, Калинская уступила Кирсте и матч Азаренко в US Open: расписание и результаты 30 августа

Карацев пробился в третий круг US Open
Новости
RSS RSS
Все новости