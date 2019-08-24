Калинская пробилась в основную сетку US Open

Россиянка Анна Калинская одержала победу в финале квалификации US Open. 20-летняя теннисистка обыграла в решающем матче за выход в основную сетку турнира Эйжу Мухаммад из США — 3:6, 6:4, 7:6 (7:2).

В первом круге Калинская сыграет с Присциллой Хон из Австралии.

Напомним, в основной сетке US Open также сыграют россиянки Анна Блинкова, Анастасия Потапова, Наталья Вихлянцева, Вероника Кудерметова, Анастасия Павлюченкова, Светлана Кузнецова, Дарья Касаткина, Маргарита Гаспарян, Екатерина Александрова и Мария Шарапова.