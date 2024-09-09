Калинская и Синнер поцеловались после победы итальянца в финале US Open

Российская теннисистка Анна Калинская поздравила итальянца Янника Синнера поцелуем после победы первой ракетки мира в финале Открытого чемпионата США.

Россиянка поддерживала с трибун своего молодого человека на этом матче. В мае пара подтвердила свои отношения.

В финале US Open Синнер в трех сетах победил американца Тэйлора Фритца — 6:3, 6:4, 7:5. 23-летний итальянец выиграл второй турнир «Большого шлема» в карьере и первый — на Открытом чемпионате США.