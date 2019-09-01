Калинская и Путинцева вышли во второй круг US Open в парном разряде

Россиянка Анна Калинская в паре с Юлией Путинцевой из Казахстана вышли во второй круг US Open. В трех сетах они переиграли Монику Пуиг и Даяну Ястремскую.

Другая россиянка Дарья Касаткина в паре с эстонкой Анетт Контавейт не стали играть во втором круге против швейцарки Виктории Голубич и испанки Сары Соррибес Тормо.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 238 700 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Анна Калинская/Юлия Путинцева (Россия/Казахстан) — Моника Пуиг/Даяна Ястремская (Пуэрто-Рико/Украина) — 3:6, 6:4, 6:3

Второй круг

Виктория Голубич/Сара Соррибес Тормо (Швейцария/Испания) — Дарья Касаткина/Анетт Контавейт (Россия/Эстония) — 0:0 отказ 2-й пары