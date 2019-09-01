Калинская и Путинцева вышли во второй круг US Open в парном разряде
06:27
Россиянка Анна Калинская в паре с Юлией Путинцевой из Казахстана вышли во второй круг US Open. В трех сетах они переиграли Монику Пуиг и Даяну Ястремскую.
Другая россиянка Дарья Касаткина в паре с эстонкой Анетт Контавейт не стали играть во втором круге против швейцарки Виктории Голубич и испанки Сары Соррибес Тормо.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 238 700 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Парный разряд
Первый круг
Анна Калинская/Юлия Путинцева (Россия/Казахстан) — Моника Пуиг/Даяна Ястремская (Пуэрто-Рико/Украина) — 3:6, 6:4, 6:3
Второй круг
Виктория Голубич/Сара Соррибес Тормо (Швейцария/Испания) — Дарья Касаткина/Анетт Контавейт (Россия/Эстония) — 0:0 отказ 2-й пары