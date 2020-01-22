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Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Калинская и Путинцева вылетели в первом раунде парного турнира Australian Open

10:49
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На Australian Open проходят матчи первого раунда в женском парном разряде.

Россиянка Анна Калинская и казахстанская теннисистка Юлия Путинцева прекратили борьбу. Их обыграл дуэт Мисаки Дои/Моника Никулеску (Япония/Румыния) — 6:7(5:7), 6:4, 6:2.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Мисаки Дои/Моника Никулеску (Япония/Румыния) — Анна Калинская/Юлия Путинцева (Россия/Казахстан) — 6:7(5:7), 6:4, 6:2

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