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Калинская и Путинцева не взяли ни одного сета в матче с Мертенс и Сувэй

04:48
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Россиянка Анна Калинская и казашка Юлия Путинцева потерпели поражение в первом круге турнира US Open.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 500 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Си Сувэй (Тайвань) / Элисе Мертенс (Бельгия) — Анна Калинская (Россия) / Юлия Путинцева (Казахстан) - 6:0, 6:0

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/usopen/2021/12/6/

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Евгений Козинов все материалы автора

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