Калинская и Путинцева не взяли ни одного сета в матче с Мертенс и Сувэй
04:48
Россиянка Анна Калинская и казашка Юлия Путинцева потерпели поражение в первом круге турнира US Open.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 500 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Парный разряд
Первый круг
Си Сувэй (Тайвань) / Элисе Мертенс (Бельгия) — Анна Калинская (Россия) / Юлия Путинцева (Казахстан) - 6:0, 6:0
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