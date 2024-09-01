Россиянка Анна Калинская сыграет с бразильянкой Беатрис Хаддад Майя в третьем круге US Open в ночь на 1 сентября. Ориентировочное время начала — в 04.00 по московскому времени. Игра пройдет на корте имени Л. Армстронга Национального теннисного центра имени Билли Джина Кинга в Нью-Йорке (США).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке соревновательного дня. В России официальной трансляции турниров «Большого шлема» нет. В прямом эфире матч Калинская — Хаддад Майя можно смотреть бесплатно в социальной сети «ВКонтакте». Видеоплеер появится на этой странице ближе к началу матча.

25-летняя Калинская — 15-я ракетка мира. 28-летняя Хаддад Майя — 21-й номер рейтинга WTA.

US Open 2024 пройдет с 19 августа по 8 сентября.

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