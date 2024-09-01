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Сегодня, 06:58

Калинская проиграла Хаддад Майе в третьем круге US Open

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российская теннисистка Анна Калинская не смогла выйти в четвертый круг US Open-2024.

В третьем круге Калинская проиграла Беатрис Хаддад Майе из Бразилии со счетом 3:6, 1:6. Девушки провели на корте 1 час 21 минуту. В первом сете россиянка вела с брейком, но затем дважды проиграла свою подачу.

15-я ракетка мира Калинская ни разу не подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 1 брейк-пойнт из 8. На счету 21-й ракетки мира Хаддад Майи 3 эйса, 5 двойных и 5 реализованных брейк-пойнтов из 6.

Следующей соперницей Хаддад Майи станет Каролина Возняцки (Дания).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 22) — Анна Калинская (Россия, 15) — 6:3, 6:1

Теннис
US Open
Анна Калинская
Беатрис Хаддад Майя
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