Калинская за полтора часа победила Боузкову во втором круге Уимблдона

Российская теннисистка Анна Калинская в двух сетах обыграла чешку Марию Боузкову во втором круге Уимблдона — 6:4, 6:1.

Спортсменки провели на корте 1 час 24 минуты. Калинская 1 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 6. На счету Боузковой 1 эйс, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 6.

Следующей соперницей Калинской станет одна из ее соотечественниц — Элина Аванесян или Людмила Самсонова.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Анна Калинская (Россия, 17) — Мария Боузкова (Чехия) — 6:4, 6:1