Кафельников в восторге от выступления Павлюченковой на Roland Garros

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал победу Анастасии Павлюченковой над представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной в 1/4 финала Roland Garros в женском одиночном разряде (6:7 (2:7), 6:2, 9:7).

«Я абсолютно искренне рад за Настю! Она молодец. Не могу ничего сказать, кроме восторга ее результатам. Думаю, на этой стадии шансы есть всегда. Играет она неплохо. Можно даже сказать, хорошо. Будем болеть и надеяться», — сказал Кафельников «СЭ».

Павлюченкова сделала пять эйсов при двух двойных ошибках и шести реализованных брейкпоинтах. У ее соперницы пять эйсов, шесть двойных и три успешных брейкпоинта.

В полуфинале россиянка сыграет со словенкой Тамарой Зиданшек.

(Артем Бухаев)