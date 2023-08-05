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Сегодня, 14:28

Кафельников считает Медведева одним из фаворитов US Open

Руслан Минаев
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Победитель двух турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников считает Даниила Медведева одним из фаворитов US Open в этом году.

«Медведев безусловно будет в первой тройке соискателей титула. Даня, Алькарас, Джокович — они в числе претендентов», — цитирует Кафельникова ТАСС.

US Open-2023 пройдет с 28 августа по 10 сентября. Действующим чемпионом Открытого чемпионата США является испанец Карлос Алькарас. Медведев побеждал в Нью-Йорке в 2021 году.

Источник: ТАСС
Теннис
US Open
Даниил Медведев
Евгений Кафельников
Карлос Алькарас
Новак Джокович
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