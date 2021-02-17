Кафельников считает Джоковича явным фаворитом перед матчем с Карацевым

Олимпийский чемпион, экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников в разговоре с «СЭ» рассказал, чего стоит ожидать от встречи Новака Джоковича и Аслана Карацева в полуфинале Australian Open.

«Прямо скажу, что шансов у Аслана не особо много, но они есть. Новак — самый серьезный соперник из всех тех, с кем играл Аслан на этом турнире. Даже не обсуждается, что Джокович является явным фаворитом. В какой-то степени это хорошо для Аслана. Потому что ни у кого нет ожиданий, что он добьется победы. Но маленькая надежда все равно есть», — сказал Кафельников «СЭ».

Полуфинал Джокович — Карацев пройдет в четверг, 18 февраля. Начало встречи в 11:30 по московскому времени.

(Владимир Пушкарев)