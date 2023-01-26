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Сегодня, 12:03

Кафельников считает, что Хачанов способен обыграть Циципаса в полуфинале Australian Open

Виктория Кравченко
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Победитель двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Евгений Кафельников прокомментировал предстоящий полуфинальный матч «Большого шлема» между россиянином Кареном Хачановым и Стефаносом Циципасом.

«Я думаю, что Циципас — безусловный фаворит матча, он объективно сильнее играет. Но у Хачанова есть шансы выйти в финал турнира. Карен любит преподносить сюрпризы, когда от него их не ждут, почему бы не сделать это сейчас?» — цитирует Кафельникова ТАСС.

Игра состоится 27 января в Мельбурне, начало запланировано на 06.30 мск.

Источник: https://tass.ru/sport/16890023
Australian Open
Евгений Кафельников
Карен Хачанов
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