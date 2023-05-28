Кафельников считает, что Хачанов не испытает трудностей в матче с Алботом

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников поделился ожиданиями от матча российского теннисиста Карена Хачанова во втором круге «Ролан Гаррос».

«Албот — ветеран, давно играет. Не думаю, что у Карена будут какие-то трудности в этом матче. В принципе, по всем параметрам он превосходит соперника, и если будет играть концентрированно, по идее, должно быть три сета», — цитирует Кафельникова «Газета.Ru».

В первом круге Открытого чемпионата Франции Хачанов одержал победу над французом Констаном Лестьенном. Следующим соперником россиянина станет молдавский теннисист Раду Албот, занимающий 111-е место в мировом рейтинге АТР.

«Ролан Гаррос» проходит с 28 мая по 11 июня.