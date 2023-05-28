Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Игры
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 17:51

Кафельников считает, что Хачанов не испытает трудностей в матче с Алботом

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников поделился ожиданиями от матча российского теннисиста Карена Хачанова во втором круге «Ролан Гаррос».

«Албот — ветеран, давно играет. Не думаю, что у Карена будут какие-то трудности в этом матче. В принципе, по всем параметрам он превосходит соперника, и если будет играть концентрированно, по идее, должно быть три сета», — цитирует Кафельникова «Газета.Ru».

В первом круге Открытого чемпионата Франции Хачанов одержал победу над французом Констаном Лестьенном. Следующим соперником россиянина станет молдавский теннисист Раду Албот, занимающий 111-е место в мировом рейтинге АТР.

«Ролан Гаррос» проходит с 28 мая по 11 июня.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/05/28/20543378.shtml
Теннис
Roland Garros
Евгений Кафельников
Карен Хачанов
0
Читайте также
«Спартак» снова потерял очки с аутсайдером. И сам отказался от серебра?
Тренер «Спартака» Абаскаль рассказал, что назвал сына испанско-русским именем
Украинка Костюк не стала пожимать руку Соболенко после поражения на «Ролан Гаррос»
Эрдоган понадеялся на рекордную явку в 90% во втором туре выборов президента
Беспорочное зачатие: врачи помогли родиться «невозможному» ребенку
Три варианта развития Арктики предложили российские эксперты
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: «Ролан Гаррос» 2023: кто станет королем Парижа?
Веснина — о Хачанове: «Хорошая, трудовая победа не с лучшим теннисом. Главное сейчас найти свою игру»
«Ролан-Гаррос» — 2023, результаты матчей 1-го круга: Таунсенд — Потапова, Нимайер — Касаткина и другие
«Ролан-Гаррос» — 2023, результаты матчей 1-го круга: Хачанов победил Лестьенна, Джере — Рублев и другие
Чесноков считает, что Хачанов тяжело играл в первом матче на «Ролан Гаррос»
Циципас вышел во второй круг «Ролан Гаррос»
Ольховский рассказал, за счет чего Хачанов смог обыграть Лестьенна на «Ролан Гаррос»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чесноков считает, что Хачанов тяжело играл в первом матче на «Ролан Гаррос»

«Ролан-Гаррос» — 2023, результаты матчей 1-го круга: Хачанов победил Лестьенна, Джере — Рублев и другие
Новости
RSS RSS
Все новости