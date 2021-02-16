Кафельников: «Рублев и Медведев неизбежно возьмут «Шлем». Вопрос только, когда и где»

Экс-первая ракетка мира, олимпийский чемпион Евгений Кафельников прокомментировал выход трех россиян в четвертьфинал Australian Open. В восьмерку сильнейших попали Даниил Медведев и Андрей Рублев, которые сыгают между собой, а также Аслан Карацев, который в эти минуты проводит матч с болгарином Григором Димитровым.

«То, что двое из них доберутся до этой стадии, было ожидаемо, — цитирует официальный сайт ATP Кафельникова. — Третий — большой, но очень приятный сюрприз. Я очень рад за Аслана, который, наконец-то, совершил прорыв. Он проведет много турниров до конца сезона-2021 без какого-либо давления, и большие гонорары станут для него дополнительным стимулом. Я очень за него рад».

Также прославленный теннисист оценил шансы россиян взять трофей из серии «Большого шлема».

«Мы все знаем, что они неизбежно возьмут «Шлем». Вопрос только, когда и где», — уверен Кафельников.