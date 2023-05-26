Кафельников рассказал, чего ждет от старта Медведева и Рублева на «Ролан Гаррос»

Самый титулованный российский теннисист, экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников поделился ожиданиями от старта Даниила Медведева и Андрея Рублева на Открытом чемпионате Франции.

«На данном этапе, что касается первого круга, второго, соперники, конечно, не достаточного уровня, чтобы какой-то дискомфорт нашим игрокам они могли доставить. Они должны с минимальными затратами проходить стартовые матчи, чтобы была возможность сохранить физические силы для второй недели. Я рассчитываю, что и ребята, и кто-то из девочек обязательно должны дойти до второй недели», — приводит слова Кафельникова «Газете.Ru».

«Ролан Гаррос» пройдет с 28 мая по 11 июня. Даниил Медведев на старте сразится либо с победителем квалификации, либо с лаки-лузером. Первым соперником Рублева станет серб Ласло Джере. Кроме того, в мужской сетке выступят Карен Хачанов и Александр Шевченко.

В женской части соревнований Россию представят Анна Калинская, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова, Диана Шнайдер, Людмила Самсонова, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова, Анна Блинкова, Дарья Касаткина, Варвара Грачева, Камилла Рахимова и 16-летняя Мирра Андреева.