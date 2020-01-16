Кафельников прокомментировал результаты жеребьевки Australian Open для россиян

Экс-первая ракетка мира, вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников прокомментировал жеребьевку Australian Open для российских теннисистов. Первая ракетка страны Даниил Медведев в стартовом круге сыграет с американцем Фрэнсисом Тиафо. Карен Хачанов (16) встретится с одним из теннисистов, прошедшим через квалификацию. Андрей Рублев (17) сразится с австралийцем Кристофером О'Конеллом.

— Посмотрел жеребьевку чемпионата Австралии! — написал Кафельников в своем Twitter. — Тяжелее всего придется Хачанову, причем с самого первого матча. Рублев и Медведев имеют примерно равные шансы добраться до 4го круга как минимум.