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Сегодня, 16:59

Кафельников о вылете Хачанова с Australian Open: «Сказались опыт и класс Надаля»

Кафельников объяснил причину поражения Хачанова от Надаля на Australian Open
Карен Саркисян
Корреспондент

Бывший российский теннисист Евгений Кафельников прокомментировал поражение россиянина Карена Хачанова от испанца Рафаэля Надаля (3:6, 2:6, 6:3, 1:6) в матче третьего круга Australian Open.

«Что не получилось у Карена в матче с Надалем? — приводит слова Кафельникова «Чемпионат». — А у него должно было получиться? Мы, конечно, на это рассчитывали, но хорошо, что Хачанову удалось сыграть четыре сета. Встреча хорошо смотрелась по телевизору. В ключевые моменты сказывались опыт и класс Надаля«.

По словам теннисиста, Хачанов неплохо боролся в третьем сете.

«Третий сет Карен отыграл концентрированно, хорошо, но счет был 6:3, 6:2 — это практически без вариантов. В четвертом несколько невынужденных ошибок дали Рафаэлю возможность выйти вперед. Надаль просто довел дело до логического завершения благодаря своему мастерству и классу», — сказал он.

В 1/8 финала Australian Open Надаль встретится с победителем встречи между россиянином Асланом Карацевым и французом Адрианом Маннарино.

Источник: https://www.championat.com/tennis/news-4583125-skazalis-opyt-i-klass-nadalya-kafelnikov-o-vylete-hachanova-s-australian-open.html
Теннис
Australian Open
Евгений Кафельников
Карен Хачанов
Рафаэль Надаль
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