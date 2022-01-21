Кафельников о вылете Хачанова с Australian Open: «Сказались опыт и класс Надаля»

Бывший российский теннисист Евгений Кафельников прокомментировал поражение россиянина Карена Хачанова от испанца Рафаэля Надаля (3:6, 2:6, 6:3, 1:6) в матче третьего круга Australian Open.

«Что не получилось у Карена в матче с Надалем? — приводит слова Кафельникова «Чемпионат». — А у него должно было получиться? Мы, конечно, на это рассчитывали, но хорошо, что Хачанову удалось сыграть четыре сета. Встреча хорошо смотрелась по телевизору. В ключевые моменты сказывались опыт и класс Надаля«.

По словам теннисиста, Хачанов неплохо боролся в третьем сете.

«Третий сет Карен отыграл концентрированно, хорошо, но счет был 6:3, 6:2 — это практически без вариантов. В четвертом несколько невынужденных ошибок дали Рафаэлю возможность выйти вперед. Надаль просто довел дело до логического завершения благодаря своему мастерству и классу», — сказал он.

В 1/8 финала Australian Open Надаль встретится с победителем встречи между россиянином Асланом Карацевым и французом Адрианом Маннарино.