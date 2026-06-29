Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open «Ролан Гаррос» Уимблдон US Open
Уведомления
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 18:03

Кафельников рад победе Сафиуллина над Рублевым: «Ему эта победа нужнее из-за призовых и очков, в которых он нуждается»

Дарик Агаларов

Бывшая первая ракетка мира и олимпийский чемпион Евгений Кафельников в разговоре с «СЭ» отреагировал на поражение россиянина Андрея Рублева соотечественнику Роману Сафиуллину в первом круге Уимблдона.

Матч длился 4 часа и завершился со счетом 6:4, 6:7 (6:8), 3:6, 6:3, 6:7 (14:12).

«Я рад за Сафиуллина. Ему эта победа нужнее из-за больших призовых и рейтинговых очков. Роман в них нуждается», — сказал Кафельников «СЭ».

13-я ракетка мира сделал за игру 22 эйса, допустил 8 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 6. У 132-й ракетки мира — 11 эйсов, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 13.

На тай-брейке пятого сета теннисисты не реализовали по два матчбола.

Соперником Сафиуллина во втором круге «мейджора» в Лондоне станет нидерландец Ботик ван де Зандсхюлп.

Роман Сафиуллин и&nbsp;Андрей Рублев.Русское дерби на старте Уимблдона — огонь. Сафиуллин выбил Рублева в четырехчасовой битве

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Уимблдон
Андрей Рублев
Евгений Кафельников
Роман Сафиуллин
Читайте также
Лантратова сообщила Путину об ответе ООН на обращение по теракту в Старобельске
Отношения США и Израиля стремительно ухудшаются. Разбор
Алжир и Австрия играют позорный договорняк с унижением Ирана, Месси дали забить легкий гол, Узбекистан – худшая команда. Что случилось на ЧМ-2026 28 июня 
Рублев проиграл Сафиуллину на старте Уимблдона
Подмосковный выпускник впервые сдал четыре предмета ЕГЭ на 400 баллов
11 федераций хотят запретить российским гимнастам выступать с флагом
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
Материалы сюжета: Уимблдон 2026: новости и обзоры, расписание и результаты, сетка турнира «Большого шлема»
Уимблдон, расписание и результаты 29 июня (мужчины): Медведев — Чилич, Сафиуллин победил Рублева и другие матчи
Уимблдон, расписание и результаты 29 июня (женщины): Мухова — Захарова, Мирра Андреева — Линетт и другие матчи
Русское дерби на старте Уимблдона — огонь. Сафиуллин выбил Рублева в четырехчасовой битве
Гуркач в трех сетах победил Рууда на старте Уимблдона
Рублев проиграл Сафиуллину на тай-брейке пятого сета на старте Уимблдона
Финалистка «Ролан Гаррос» Хвалиньска выбыла в первом круге «Уимблдона»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Гуркач в трех сетах победил Рууда на старте Уимблдона

Уимблдон, расписание и результаты 29 июня (женщины): Мухова — Захарова, Мирра Андреева — Линетт и другие матчи

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости