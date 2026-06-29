Кафельников рад победе Сафиуллина над Рублевым: «Ему эта победа нужнее из-за призовых и очков, в которых он нуждается»

Бывшая первая ракетка мира и олимпийский чемпион Евгений Кафельников в разговоре с «СЭ» отреагировал на поражение россиянина Андрея Рублева соотечественнику Роману Сафиуллину в первом круге Уимблдона.

Матч длился 4 часа и завершился со счетом 6:4, 6:7 (6:8), 3:6, 6:3, 6:7 (14:12).

«Я рад за Сафиуллина. Ему эта победа нужнее из-за больших призовых и рейтинговых очков. Роман в них нуждается», — сказал Кафельников «СЭ».

13-я ракетка мира сделал за игру 22 эйса, допустил 8 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 6. У 132-й ракетки мира — 11 эйсов, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 13.

На тай-брейке пятого сета теннисисты не реализовали по два матчбола.

Соперником Сафиуллина во втором круге «мейджора» в Лондоне станет нидерландец Ботик ван де Зандсхюлп.