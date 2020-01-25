Кафельников поздравил Рублева с выходом в 1/8 финала Australian Open

Экс-первая ракетка мира, вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников прокомментировал выход Андрея Рублева в четвертый круг Australian Open. В четырех сетах он одержал волевую победу над бельгийцем Давидом Гоффеном.

— Первым из наших мужчин в 1/8 финала вышел Андрей Рублев, с чем мы его и поздравляем, — написал Кафельников в своем Twitter.

— Еще раз докажите мне, что я не прав насчет того, что он не готов выигрывать большие матчи, когда это необходимо, — писал Евгений по ходу встречи.