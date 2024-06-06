Кафельников — об Андреевой: «Результат феноменальный. Но если она не определится с тренером, прогресса может и не быть»

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников в комментарии для «СЭ» оценил игру Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос». 17-летняя Россиянка проиграла итальянке Ясмин Паолини в полуфинале турнира — 3:6, 1:6.

«Прогресс, безусловно, есть. Но кого за него благодарить? Я не могу понять. Я не знаю, кто ее сейчас тренирует. Кто проделал работу? Безусловно не Кончита Мартинес. Немного странновато не видеть человека, который проделал с ней всю работу. Если она окончательно не определится с тренером, прогресса может и не быть в дальнейшем. Искренне желаю, чтобы она определилась и у нее был тренер, который реально делает всю работу. Результат феноменальный. Но надо продолжать работать дальше», — сказал Кафельников «СЭ».

Паолини впервые в карьере вышла в финал турнира «Большого шлема». За трофей на «мэйджоре» в Париже она сыграет с полькой Игой Свентек.