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Кафельников оценил шансы Соболенко выиграть Australian Open третий раз подряд

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Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников оценил шансы белорусской теннисистки Арины Соболенко третий раз подряд выиграть Australian Open.

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«Почему бы и нет? Прецеденты подобные были, — приводит Legalbet.by слова Кафельникова. — Теннисисты выигрывали и больше трех турниров «Большого шлема» подряд. Форма у Соболенко сейчас хорошая — она это доказала, выиграв титул в Брисбене. Я больше склоняюсь к варианту, что сможет, чем нет. Все будет зависеть от самой Арины. То, как она сейчас играет, позволяет ей заслуженно находиться на первой строчке. Ее потенциал гораздо выше, чем у соперниц».

Турнир пройдет с 12 по 26 января. За всю историю Australian Open трижды подряд выигрывали пять теннисисток: Маргарет Корт, Ивонн Гулагонг, Штеффи Граф, Моника Селеш и Мартина Хингис.

Источник: legalbet.by
Australian Open
Арина Соболенко
Евгений Кафельников
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