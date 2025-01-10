Кафельников оценил шансы Соболенко выиграть Australian Open третий раз подряд

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников оценил шансы белорусской теннисистки Арины Соболенко третий раз подряд выиграть Australian Open.

«Почему бы и нет? Прецеденты подобные были, — приводит Legalbet.by слова Кафельникова. — Теннисисты выигрывали и больше трех турниров «Большого шлема» подряд. Форма у Соболенко сейчас хорошая — она это доказала, выиграв титул в Брисбене. Я больше склоняюсь к варианту, что сможет, чем нет. Все будет зависеть от самой Арины. То, как она сейчас играет, позволяет ей заслуженно находиться на первой строчке. Ее потенциал гораздо выше, чем у соперниц».

Турнир пройдет с 12 по 26 января. За всю историю Australian Open трижды подряд выигрывали пять теннисисток: Маргарет Корт, Ивонн Гулагонг, Штеффи Граф, Моника Селеш и Мартина Хингис.