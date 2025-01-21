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Сегодня, 14:35

Кафельников оценил на удовлетворительно выступление россиян на Australian Open в одиночном разряде

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Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников в разговоре с «СЭ» оценил выступление российских теннисистов на Australian Open-2025 в одиночном разряде.

«Наверное, итог удовлетворительный. Девочки сыграли в силу своих возможностей, может, даже выше, чем мы ожидали. Мужская половина, конечно, ниже. Поэтому все так выровнялось на удовлетворительно», — сказал Кафельников «СЭ».

Матчи основных сеток Australian Open проходят с 12 по 26 января на кортах спортивного комплекса «Мельбурн-Парк».

(Александр Абустин)

Теннис
Australian Open
Евгений Кафельников
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