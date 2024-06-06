Кафельников объяснил, почему не считает Андрееву главным открытием мирового тенниса

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников в разговоре с «СЭ» оценил прогресс 17-летней Мирры Андреевой.

«Не думаю, что Андреева главное открытие мирового тенниса. Нет предпосылок так считать. Мы поговорим на эту тему в конце года. Если результаты будут, можно говорить об открытии. Сейчас это приятное для всех явление, которое нужно чем-то подкреплять. Я искренне желаю, чтобы она так и продолжала», — сказал Кафельников «СЭ».

Мирра Андреева проиграла итальянке Ясмин Паолини в полуфинале «Ролан Гаррос» — 3:6, 1:6.

Паолини впервые в карьере вышла в финал турнира «Большого шлема». За трофей на «мэйджоре» в Париже она сыграет с полькой Игой Свентек.