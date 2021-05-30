Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников поделился ожиданиями от выступлений российских теннисистов на турнире «Ролан Гаррос».

«Я думаю, что радужных перспектив по поводу Медведева точно не нужно строить. Даня может сыграть по-разному. Поражений можно ожидать всегда. Первый его соперник — Александр Бублик, будет очень тяжело, для меня это матч 50 на 50. Несмотря на то, что Медведев второй в рейтинге, это ничего не означает. По результатам, которые были на грунтовых кортах последние два месяца, выделяются двое — Рублев и Карацев. Я думаю, что у них больше шансов пройти дальше.

Хачанов тоже доходил до второй недели на «Ролан Гаррос». Сейчас уровень игры у Карена значительно упал. Мужскому теннису необходимо, чтобы наши ребята играли на уровне, побеждали. Они уже каким-то образом приучили болельщиков российского тенниса к хорошим результатам".

Также Кафельников оценил шансы Аслана Карацева на успех во Франции.

«Аслан уже показал, что грунт является наиболее удобным покрытием для него. На турнире в Белграде мы увидели хороший теннис в его исполнении. Ему очень нравится играть на медленных кортах. Будет много понятно после матчей первого круга. Надеюсь, ребята смогли качественно подготовиться к турниру», — сказал Кафельников «СЭ».

«Ролан Гаррос» пройдет в Париже с 30 мая по 13 июля. Первый матч Даниил Медведев проведет против Александра Бублика. Встреча начнется 31 мая в 13:30 по московскому времени.

(Антон Иванов)