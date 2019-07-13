Кабаль и Фара выиграли Уимблдон в паре. Матч шел почти 5 часов

Колумбийцы Хуан Себастьян Кабаль и Роберт Фара выиграли Уимблдонский турнир в парном разряде. В финальном матче дуэт взял верх над французами Николя Маю и Эдуаром Роже-Вассленом.
Партия продолжалась 4 часа 55 минут, первые четыре сета из пяти завершились на тай-брейках.
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Парный разряд
Финал
Хуан Себастьян Кабаль/Роберт Фара (Колумбия, 2) - Николя Маю/Эдуар Роже-Васслен (Франция, 11) - 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:6 (8:6), 6:7 (5:7), 6:3
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