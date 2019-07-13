23:07 | Теннис — "Большой шлем"

Кабаль и Фара выиграли Уимблдон в паре. Матч шел почти 5 часов

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Колумбийцы Хуан Себастьян Кабаль и Роберт Фара выиграли Уимблдонский турнир в парном разряде. В финальном матче дуэт взял верх над французами Николя Маю и Эдуаром Роже-Вассленом.

Партия продолжалась 4 часа 55 минут, первые четыре сета из пяти завершились на тай-брейках.

Лондон (Великобритания) 

Турнир "Большого шлема" Wimbledon 

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов 

Открытые корты, трава 

Мужчины 

Парный разряд 

Финал 

Хуан Себастьян Кабаль/Роберт Фара (Колумбия, 2) - Николя Маю/Эдуар Роже-Васслен (Франция, 11) - 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:6 (8:6), 6:7 (5:7), 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/wimbledon/2019/2/

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